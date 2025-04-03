После решения Венгрии выйти из соглашения по Международному уголовному суду (МУС) значимость авторитета МУС снизится еще больше, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что Венгрия приняла такое решение потому, что [глава венгерского правительство Виктор] Орбан следует за определенными шагами и действиями со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа. У него очень хорошие отношения с президентом США, и он во многом поддерживает политику Трампа по разным направлениям. А мы знаем, что Трамп очень негативно высказывается о деятельности МУС», — объяснил решение Венгрии Топорнин.

Я думаю, это соображение о том, что новая администрация США весьма критически настроена по отношению к МУС определила и инициативу венгерского правительства Николай Топорнин директор Центра европейской информации

При этом политолог отметил, что репутация Международного уголовного суда после решения Венгрии снизится.

«Мы видим, что есть ордер, выданный МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но он совершенно спокойно приехал в Венгрию. Никто Нетаньяху не задерживает. Отсюда мы видим, что механизм работы МУС не отлажен и действует со скрипом. Очень мало случаев, чтобы кто-то задерживал высших должностных лиц», — заключил он.

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти страны приняли решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге, сообщает агентство MTI.

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что процедура расторжения соглашения будет инициирована правительством в четверг.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест. Об этом сообщил глава венгерского министерства обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает Magyar Nemzet.

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — сказал министр. Утверждается, что Нетаньяху прибыл в страну по личному приглашению премьера Венгрии Виктора Орбана.

Это стало первой зарубежной поездкой для Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. В ходе визита он проведет с Орбаном несколько встреч, а также планирует объявить о выходе Израиля из МУС.

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Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия решила выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), так как он превратился в «политический суд». Об этом сообщает Telex.

Комментируя решение Венгрии, Орбан назвал себя «экспертом по МУС». Он подчеркнул, что был премьером, подписавшим документ о присоединении страны к МУС.

По словам Орбана, в последние годы МУС перестал быть беспристрастной инстанцией, превратившись в «политический суд» и «политический инструмент». Демократическое правовое государство «не может участвовать в этом», подчеркнул премьер Венгрии. На совместной конференции с Орбаном Нетаньяху похвалил это решение.

«Вы первое государство, которое вышло из этой гнили <…>, вы продемонстрировали чрезвычайно мужественные действия против антисемитизма», - заявил Нетаньяху.

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Венгрия сохраняет обязательства по сотрудничеству с Международным уголовным судом (МУС), несмотря на решение властей республики выйти из инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Что касается официального визита [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в Будапешт, то суд следовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Венгрия до сих пор имеет обязательства сотрудничать с МУС», — отметили в пресс-службе.

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Исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подвергла критике решение властей Венгрии не исполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Это плохой день для международного уголовного права", - заявила Бербок по прибытии на заседание глав МИД стран НАТО. "У Европы и здесь есть ясные правила, которые имеют силу для всех членов ЕС. Это Римский статут", - добавила она. "Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права", - утверждала и.о. главы МИД ФРГ.

При этом исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц ранее в четверг заявил, что не может себе представить арест Нетаньяху в случае его визита в Германию.

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