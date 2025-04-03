В ЕС захотели сотрудничать еще с одним членом ЕАЭС

Lenta.ru

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Об обсуждении сотрудничества постсоветской республики с Брюсселем пишет пресс-служба киргизского лидера.

В ЕС захотели сотрудничать еще с одним членом ЕАЭС
© Lenta.ru

Сообщается, что президент Киргизии отметил динамичное развитие взаимоотношений Центральной Азии с Евросоюзом. Это, сообщают в Бишкеке, приносит практические результаты.

Стороны также обсудили сотрудничество между Киргизией и Европейским Союзом (ЕС). Жапаров и Фон дер Ляйен отметили расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.

Киргизия также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2015 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в другой стране-участнице ЕАЭС — Армении закона о вступлении в ЕС.

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть», — заявил дипломат.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Садыр Жапаров
Михаил Галузин
ЕАЭС
Еврокомиссия
ЕС
Киргизия
Ереван
Бишкек
Брюссель
Узбекистан
Армения