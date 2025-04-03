В Белом доме объяснили, почему не стали вводить пошлины в отношении России

Президент США Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении России, Белоруссии, Кубы и КНДР, поскольку эти государства уже находятся под американскими санкциями. Такое объяснение порталу Axios дала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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Она пояснила, что ранее введенные в отношении государств ограничения являются достаточно строгими, поэтому введение дополнительных мер в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем Ливитт добавила, что Российская Федерация еще может «столкнуться с дополнительными жесткими санкциями в будущем».

Также пресс-секретарь Белого дома объяснила, почему под пошлины не попали Канада и Мексика. По ее словам, ранее Дональд Трамп распространил на эти государства отдельные 25-процентные пошлины.

Напомним, со 2 апреля США ввели минимальную ставку таможенных пошлин в размере 10% на импортные товары, а на импортируемые автомобили они составят 25%. Для отдельных государств Дональд Трамп принял решение ввести индивидуальные тарифы.

Под действие пошлин попали необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых отсутствуют люди, но имеются значительные колонии пингвинов. Кроме того, под ограничения попали украинские товары.