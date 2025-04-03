Американский сенатор-демократ Адам Шифф заявил в беседе с журналистом Foreign Policy Джоном Халтивангером, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным и при этом боится его.

Ранее западные СМИ сообщили, что глава США был «очень зол» из-за слов Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.

По мнению сенатора, Трамп лишь изображает негодование по отношению к России. Он добавил, что в том случае, если американский лидер решит «наказать» РФ, Путин сможет его отговорить.

Шифф уточнил, что у президента России есть номер американского коллеги, он всегда может с ним связаться. Он заметил, что Путин считает Трампа «ребенком, которого можно легко контролировать и которым можно манипулировать».

«Я не думаю, что мы можем быть уверены в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы не до конца понимаем», — отметил сенатор.

По его мнению, отношение Трампа к Путину обусловлено тем, что американский политик и бизнесмен любит деньги, уважает сильных правителей, желает когда-нибудь построить в Москве «башню Трампа» по образцу тех, что уже построены в Нью-Йорке, Стамбуле, Чикаго, Баку, Лас-Вегасе.