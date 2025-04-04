️Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский готовы к сделке. Об этом сообщает ТАСС.

Политик также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты добьются успеха во взаимодействии с Россией по Украине.

Трамп разозлился из-за слов Путина о Зеленском

«Европа не добилась успеха, взаимодействуя с президентом Путиным. Однако я думаю, что добьюсь [в этом] успеха», — добавил американский лидер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. При этом дипломат указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения.