В Швейцарии решили повременить с ответными мерами на пошлины США

Швейцарские власти пока не планируют принимать меры в ответ на пошлины США, так как хотят избежать эскалации в двусторонних отношениях. Об этом в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Федерального совета Швейцарии, заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Глава государства выразила сожаление в связи с решением Вашингтона ввести тарифы на импорт из 185 стран мира. По ее словам, американское руководство отошло от принципов свободной торговли.

«Он (Федеральный совет Швейцарии — «Газета.Ru») проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий», — подчеркнула Келлер-Зуттер.

При этом она добавила, что эскалация отношений с Вашингтоном не отвечает интересам Берна. В связи с этим власти страны решили пока отказаться от ответного экономического давления на США и рассмотреть другие варианты решения проблемы.

3 апреля американское руководство ввело таможенные пошлины на продукцию из 185 государств мира. Размер пошлин на товары из стран — членов Европейского союза (ЕС) составил 20%, а на китайский импорт — 34%.

РФ и Белоруссии в соответствующем списке не оказалось. Однако ряд других стран постсоветского пространства, в том числе Украина и Молдавия, попали под торговые ограничения со стороны США.