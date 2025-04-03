Политолог Владимир Скачко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение регулярно обращаются к гадалкам для получения предсказаний.

© РИА "ФедералПресс"

Он отметил, что это происходит при первой же возможности и связано с растущим интересом украинских властей к мистике и эзотерике.

Недавно военный эксперт Виталий Киселев заявил, что у Зеленского есть несколько гадалок, а у главы его офиса Андрея Ермака их две. Политолог объяснил это особенностями украинского сознания.

«Что вы хотите от людей, которые происходят от еврейского чернокнижья и гоголевских вечеров на хуторе близ Диканьки? Это мистическая страна. Люди не понимают, что происходит, и погружаются в мифологию. Вместе с народом в эту мистику погружаются и власти», – отметил Скачко.

Он добавил, что представители украинского руководства не скрывают своих обращений к потусторонним силам и даже открыто интересуются их мнением о текущих событиях.

На вопрос о том, какие вопросы может задавать гадалкам Зеленский, Скачко ответил, что его больше всего интересует собственная судьба.

«С вопросом: «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить?» Это главное, что его интересует». Но на этот вопрос не может ответить ни кукушка, ни гадалка, ни ведьма из подворотник», – сказал он.

По словам политолога, использование магии со стороны Зеленского свидетельствует о растущем отчаянии киевского режима, который ищет утешение в симуляторах и заменителях реальности в условиях нестабильности своего положения, передает aif.ru.

Напомним, ранее эксперты выяснили, в каком бункере скрывается Зеленский.