В небе над Киевом обнаружено НЛО

Над Киевом в небе обнаружен неизвестный светящийся объект. Об этом сообщает местный паблик «КС: Новости Киев», который цитирует »Российская газета».

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На кадрах видно ночной Киев, затем зум смещается на яркий светящийся объект в ночном небе. При значительном приближении появляется эффект переливания цветов. Уточняется, что в марте этого года похожий случай был зарегистрирован в Харькове — местные жители заметили в небе «огненную полосу», от которой исходил свет.

При этом для Киева обнаружение неизвестного объекта также является уже повторяющимся событием — 13 марта в небе над Киевом перед взрывом заметили объект, напоминающий метеорит.

Яркий падающий объект ранее был замечен над Киевской, Харьковской и Житомирской областями Украины в августе прошлого года. Украинские СМИ предполагали, что это метеор или спутник.

Ранее в Польше обнаружили следы метеоритов в древних украшениях.