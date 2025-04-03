На Западе раскрыли надежды России на Трампа

Россия делает ставку на то, что президент США Дональд Трамп пойдет на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Россия по-прежнему рассчитывает на то, что Трамп пойдет на уступки, чтобы заключить приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине. Но при этом она готова продолжить боевые действия в случае, если переговоры провалятся», — передает агентство.

По данным авторов материала, Москва видит то, что подход американского лидера к урегулированию украинского кризиса представляет собой «лучший шанс» завершить конфликт.