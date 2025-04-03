На Украине назвали главное отличие Зеленского от Трампа

Депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сравнил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главу киевского режима Владимира Зеленского.

© Московский Комсомолец

"В чем разница между Зеленским и Трампом. Трамп продает золотые визы для жизни в США. Зеленский продает визу для выезда из Украины", — поделился своей точкой зрения нардеп.

Накануне хозяин Белого дома объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью $5 млн. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее средства, возможно, уйдут на погашение дефицита американского бюджета, отметил Трамп. Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник при этом пояснил, что кандидатам на эту визу необходимо будет проходить проверку.

По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,7 млн жителей Украины покинули бывшую советскую республику. Некоторые регионы, по информации организации, обезлюдели, молодежь уехала, а остались преимущественно люди пожилого возраста. В конце октября 2024 года украинский демограф Элла Либанова предрекла сокращение населения Украины из-за большого количества пожилых жителей и низкого уровня рождаемости. По ее мнению, спасти положение не сможет даже "чудесное возвращение" покинувших страну граждан.