The Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира

Журнал The Economist после введения Вашингтоном «взаимных» пошлин на импорт из других стран поместил на обложку президента США Дональда Трампа, который ручной пилой отрезает страну от остального мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою иллюстрацию The Economist подписал фразой «День краха. Как сократить глобальный ущерб».

«Дональд Трамп совершил одну из самых фундаментальных, вредоносных и ненужных экономических ошибок в современности», — говорится на странице журнала в X.

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Ранее Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Вьетнама они составят 46%, Китая — 34%, Евросоюза — 20%. Против России пошлины не вводились.