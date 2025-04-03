Бербок: европейцам жаль американцев из-за роста цен на фоне пошлин

Жители Евросоюза жалеют американских потребителей, которые столкнутся с повышением цен из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом в эфире CNN заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

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«Мы, европейцы, испытываем некоторое сожаление по поводу американских потребителей», — отметила она.

Бербок подчеркнула, что новые пошлины распространяются на все продукты и представляют собой «дополнительные налоги для американских потребителей». В связи с этим глава МИД Германии обратила внимание на австрийскую говядину, которая, по ее словам, пользуется спросом в США.

Накануне Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России.

3 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.