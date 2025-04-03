Бербок заявила, что европейцам жаль американцев

Европейцам жаль американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен из-за введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин, отметила в интервью телеканалу CNN глава МИД Германии Анналена Бербок.

Трамп в среду, 2 апреля, подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, против стран Европы — 20%.

«Мы, европейцы, испытываем некоторое сожаление по поводу американских потребителей, потому что на все продукты из европейских стран, а также из стран Азиатско-тихоокеанского региона теперь также распространяются новые торговые пошлины», — отметила Бербок.

По ее словам, торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей.

Глава МИД подчеркнула, что торговая война между США и другими странами станет «проигрышной ситуацией» для всех потребителей по обе стороны Атлантики.