Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

Польша хочет компенсировать расходы на Украину и претендует на 400-500 миллионов евро из фондов Европейского союза (ЕС) за поставленное Украине вооружение. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По словам главы Минобороны, у Евросоюза есть инструменты, позволяющие компенсацию, однако передаче средств помогающим Киеву странам НАТО мешает блокада Венгрии. «Надеюсь, что она будет сломлена», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что Евросоюз создаст добровольный фонд помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, чтобы обойти вето Венгрии на финансирование Киева. В числе приоритетных направлений для выделения средств отмечены крупнокалиберные артиллерийские снаряды, средства ПВО, ракеты, дроны, истребители, а также обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка».

В качестве первого шага лидеры объединения должны договориться о выделении пяти миллиардов евро на поставку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов в 2025 году.

Участвовать в фонде предлагают в соответствии с экономическими показателями страны, либо наличными, либо в натуральной форме. В сумму 20-40 миллиардов предлагают включить уже оказанную поддержку в 1,9 миллиарда евро, которую перечислили за счет прибыли от замороженных российских активов.