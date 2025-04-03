Экс-президент Коста-Рики назвал Трампа римским императором и поплатился

Экс-президент Коста-Рики Оскар Ариас заявил, что его виза для въезда в США была аннулирована после его резкой критики президента Дональда Трампа. Бывший лидер центральноамериканской страны в интервью журналистам выразил недоумение по поводу произошедшего, отметив, что не получил никаких разъяснений от властей США о причинах такого решения.

Напомним, что Оскар Ариас, который занимал пост президента с 1986 по 1990 год и с 2006 по 2010 год, получил Нобелевскую премию мира в 1987 году за свою значимую роль в установлении мира в Центральной Америке. В последнее время он активно комментировал политическую ситуацию как в регионе, так и в США. Одним из его высказываний стала открытая критика Трампа, в которой Ариас сравнил поведение американского президента с действиями «римского императора», указывающего другим странам, как им действовать.

Ариас обвинил правительство Коста-Рики под руководством президента Родриго Чавеса в том, что оно сдалось под давлением США, особенно в контексте политики противодействия влиянию Китая в регионе. Он обратил внимание на то, что маленькая страна, как Коста-Рика, сталкивается с серьезными трудностями, когда ее лидер поддает давлению со стороны более сильного союзника.

«Маленькой стране никогда не было легко не соглашаться с правительством США, тем более, когда ее президент ведет себя как римский император», — отметил Ариас.

Его слова прозвучали на фоне событий, в которых США намеревались отозвать визы у нескольких костариканских чиновников, среди которых оказались законодатели, выступавшие против действий Чавеса по исключению китайских компаний из контрактов на развитие сетей 5G в стране.

В то время как в социальных сетях распространялись версии о возможном возмездии со стороны США, Ариас подчеркнул, что он не знает, связано ли аннулирование его визы с его публичными высказываниями. Тем не менее, он убежден, что как экс-лидер страны имеет право свободно выражать свои мысли и будет продолжать это делать.

«Если кто-то хочет применить ответные меры, чтобы заставить меня замолчать, они ошибаются», — заявил он.

Генеральный секретарь Партии национального освобождения Коста-Рики, к которой принадлежит Ариас, Мигель Гильен также подтвердил получение экс-президентом уведомления о приостановлении действия его визы от американских властей. Это событие совпало с визитом сенатора США Марко Рубио в Коста-Рику, который предлагал поддержку Чавесу в принятии мер против тех чиновников, которые якобы сотрудничали с иностранными субъектами, представляющими угрозу для кибербезопасности страны.

Ариас также не обошел вниманием вмешательство США в дела других стран, подчеркивая, что такое поведение препятствует установлению уважительных отношений между нациями. Он призвал к большему уважению суверенитета малых стран и осудил активные попытки США влиять на политику Коста-Рики.

Как известно, экс-президент сыграл ключевую роль в установлении дипломатических отношений с Китаем в 2007 году и активно поддерживал соглашение о свободной торговле с США. Однако критика американской внешней политики в отношении Латинской Америки позволила ему занять позицию одного из самых известных противников вмешательства США в дела региона.

Ариас остаётся заметной фигурой в политике и международных отношениях, и его действия привлекают внимание СМИ и общественности. На фоне событий, сопровождающих ухудшение отношений между странами, подобные инциденты подчеркивают важность открытого диалога и необходимости уважать мнение ценности каждого государства, вне зависимости от его размера и экономической силы.