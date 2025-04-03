Владимир Зеленский заявил, что не исключает достижения договоренности о полном прекращении огня в ближайшие недели или месяцы.

Завершение конфликта может случиться "в один момент", предположил Зеленский в ходе встречи с представителями территориальных общин Черниговской области.

В июне 2024 года Путин сообщал о готовности РФ начать переговоры по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, таких как вывод военнослужащих ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие санкций с России и взятие Украиной на себя обязательств стать нейтральной и внеблоковой страной.

Перспективы прекращения огня обсуждались в ходе контактов российских и американских политиков в 2025 году.