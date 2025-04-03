Стало известно, когда будет назван кандидат в премьеры Сербии

Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич заявил, что предложит кандидата на пост премьера от партии в течение максимум 36 часов. Об этом председатель партии заявил на брифинге, передает ТАСС.

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«Мы на заседании партийных органов примем окончательное решение о конкретном имени носителя мандата, я оповещу президента республики в течение следующих 24, максимум 36 часов об имени человека, которому как мы думаем, президент может доверить формирование правительства», — сказал он.

Вучевич добавил, что выбор остался между двумя именами, глава СПП ожидает, что президент официально объявит имя на выходных.

По словам главы правящей в Сербии партии, существуют легальные и легитимные условия для того, чтобы новое правительство Сербии было избрано до 18 апреля.

До этого Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не войдет в состав нового кабинета министров республики. Таким образом представитель Европейского союза отреагировала на слова сербского политика о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества. При этом Вулин не исключил возможности вступления республики в БРИКС.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации РФ Константин Косачев обвинил еврокомиссара в грубом и бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела Сербии. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, как Белград мог бы отреагировать на произошедшее.

Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.