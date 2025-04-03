Пока вы не уснули: угрозы Берлина в адрес Вашингтона и проседание земной коры под США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В Германии начали угрожать США

Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил, что Европа может объединиться с другими странами для ответа на пошлины США.

В интервью CNBC Хабек отметил, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию под давлением, и логическим следствием этого является необходимость оказать на него еще большее давление.

"Это давление теперь должно быть развернуто со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге", - сказал он.

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Под США начала проседать земная кора

© NASA

Под американским Средним Западом начала проседать земная кора. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Alert, в этом участке планеты происходит активный процесс литосферного капания — близкие к расплавленной мантии породы разогреваются, отрываются и, словно капли, уходят в глубины планеты.

В этой области литосфера, твердая оболочка Земли, представляет собой кратон — особенно большой стабильный участок, который остается относительно неизменным в течение очень долгого периода времени. Они достаточно стабильны, чтобы становиться ядрами, вокруг которых формируются континенты. Всего ученые знают примерно о 35 кратонах.

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Медведев прокомментировал введенные Трампом пошлины

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа не сможет навредить России, но станет губительной для экономики Евросоюза. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Второго апреля Трамп об

в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС, обложила 24-процентным тарифом Японию и подготовила тариф в 25 процентов для Южной Кореи.

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Губернатор Приангарья рассказал о действиях экипажа разбившегося Ту-22

Экипаж смог отвести падающий стратегический ракетоносец Ту-22МЗ от жилых домов в Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны», - заявил глава региона.

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Названа цель визита спецпредставителя Путина в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Такую оценку дает газета The Washington Post.

«Вероятно, Дмитриев приехал, чтобы успокоить администрацию Трампа и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок», — пишет газета.

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Вопрос журналистов поставил Каллас в тупик

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, почему на встрече глав министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения.

«Я не знаю точное число, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Но у Евросоюза есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — попыталась глава евродипломатии ответить на вопрос журналистов о том, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече присутствует меньше половины европейских министров.

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Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия решила выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), так как он превратился в «политический суд». Об этом сообщает Telex.

Ранее в канцелярии Орбана сообщили, что Будапешт начинает процесс выхода из юрисдикции МУС. Объявление было сделано 3 апреля, в день визита в Венгрию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

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Появились новые подробности о состоянии Паши Техника

© Соцсети

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк Флинк прилетел в Таиланд с 20 килограммами лекарств для музыканта. Об этом рассказал проект «Выжившие» в Telegram-канале.

По их словам, состояние Ивлева остается тяжелым, однако есть и «хорошие новости». Сейчас тайские врачи стали учитывать рекомендации российского специалиста, ранее прилетевшего в страну, и менять лечение.

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Техника Apple может резко подорожать по всему миру

Введение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары затрагивает множество стран, где компания Apple собирает свою продукцию. Наиболее высокие тарифы введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

В связи с этим Apple, как и другие производители электроники, столкнется с выбором: покрывать дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо повышать цены на продукцию, перекладывая затраты на потребителей.

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Инстасамка купила известный футбольный клуб

Российская рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, и ее супруг Олег Еропкин стали владельцами футбольного клуба «Чертаново-Медиа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Зотеевой Максима Столярова.

О том, что у них было в планах приобретение одного из футбольных клубов, сообщало ранее агентство. Как отмечается, стороны уже заключили сделку.

«Дарья и Олег приобрели "Чертаново-Медиа". Сделка заключена», - подчеркнул директор.

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