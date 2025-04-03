Грузия сократила безвизовый режим для украинцев

Грузия приняла решение о сокращении срока безвизового пребывания для граждан Украины с трех лет до одного года, сообщает издание Mtavari.

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Соответствующее решение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Согласно новым правилам, украинцы, въехавшие в Грузию без визы или вида на жительство до 24 февраля 2025 года, смогут оставаться в стране до 24 февраля 2026 года.

Ранее Грузия продлевала безвизовый режим для украинцев сначала с одного года до двух, а затем до трех лет.