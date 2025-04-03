Ирландский публицист Чей Боуз назвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас «министром по запугиванию Россией». Об этом Боуз написал в соцсети X.

Публицист обратил внимание на выступление Каллас перед встречей министров обороны ЕС. Она сообщила, что на этом саммите министры обсудят, «что еще можно сделать, чтобы помочь Украине», и как усилить оборону Евросоюза.

Каллас представила Белую книгу по готовности ЕС к обороне до 2030 года. Она подчеркнула, что есть много элементов, которые странам блока необходимо обсудить, когда речь идет о финансировании, совместных закупках и флагманских проектах.

«Министр по запугиванию Россией» проводит очередную встречу. На этот раз речь идет о «подготовке» к 2030 году, когда российская армия будет устраивать барбекю в Берлине и Париже», - так это прокомментировал Боуз.

Он отметил, что дела в ЕС «обстоят так, что если русские и вторгнутся, то только по приглашению [европейских] налогоплательщиков».