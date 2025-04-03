В Грузии украинцам сократили срок безвизового пребывания

Власти Грузии сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

«Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и пребывать в стране в течение 1 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года, смогут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года.

В 2023 году срок безвизового пребывания для граждан Украины был продлен с одного года до двух, в 2024 — с двух до трех лет.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе ранее заявил, что у России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. Он также подчеркнул, что не считает Россию дружественным государством. Также по словам Самхарадзе, большая часть населения страны стремится вступить в Европейский союз.