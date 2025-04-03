«Талибан»* отреагировал на возможное исключение из списка террористов в России

Исключение Россией движения «Талибан»* из списка террористических группировок позволит расширить экономические и политические связи между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь афганского государства Забиулла Моджахед, пишет РИА Новости.

В 2024 году МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. В декабре того же года в РФ приняли закон, позволяющий это сделать (в законе используется формулировка «временная приостановка запрета деятельности). 31 марта стало известно, что Генпрокуратура России направила в Верховный суд заявление с просьбой приостановить запрет движения «Талибан»* в РФ.

По мнению представителя «Талибана» Забиуллы Моджахеда, такой шаг со стороны России принесет пользу обоим государствам.

«Это тот шаг, на основе которого и Россия, и Афганистан смогут иметь более прочные дипломатические отношения и лучшие экономические связи. Это проложит хороший путь для позитивного взаимодействия», - подчеркнул он в интервью радиостанции «Салам Ватандар».

При этом афганские политологи считают, что Россия пытается развивать отношения с афганским правительством, «защищая свои интересы в регионе» и стремясь уменьшить влияние США. По их мнению, сейчас для Кабула есть возможность воспользоваться тесными связями с мировой державой, но «необходимо быть очень осторожным, чтобы не вызвать чувствительность западных стран».

*Движение запрещено в РФ и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.