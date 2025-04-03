Россия «делает ставку» на приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине, РФ считает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«(Президент России Владимир – прим. ред.) Путин делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине, которых он хочет», - говорится в сообщении издания.

Как отмечают источники агентства в РФ, Россия по-прежнему рассчитывает на то, что Вашингтон заключит приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине.

При этом Москва «готова продолжить войну, если переговоры провалятся», утверждает Bloomberg.

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Кроме того, сообщает агентство, Россия не обеспокоена угрозой США ввести «карательные вторичные санкции против российской нефти» из-за отсутствия прогресса в прекращении огня. Тем не менее, как отмечают источники, президент Владимир Путин понимает, что Трамп представляет собой «лучший шанс» положить конец конфликту.

Сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что по поручению Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Глава РФПИ отправился в Вашингтон накануне, переговоры займут пару дней. В Кремле подтвердили визит, но отказались раскрывать детали. О чем Дмитриев может договариваться с американцами — в материале «Газеты.Ru».