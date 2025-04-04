Трамп назвал Маска отличным парнем

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск – отличный парень, но у него так много компаний, что ему, возможно, придется уйти с госслужбы, чтобы заботиться о них. Его слова приводит Clash Report.

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«Илон Маск может оставаться столько, сколько пожелает, но может уйти через несколько месяцев», — передает слова американского лидера Clash Report.

Трамп: Маск в какой-то момент вернется в частный сектор, но пока останется во власти

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности правительства (DOGE) останется другом и советником Трампа после ухода с госслужбы.

До этого Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент по повышению эффективности правительства, возглавляемый Маском, должен будет прекратить свою работу.