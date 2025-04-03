Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что миллиардер Илон Маск останется в правительстве США в качестве советника, так как его борьба с «неконтролируемой бюрократией» еще не завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Fox News.

В 2025 году Маск возглавил новый Департамент эффективности правительства (DOGE) США, созданный администрацией президента Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. DOGE заморозил финансирование многих правительственных программ, в частности, это коснулось трат Агентства США по международному развитию (USAID).

Как утверждало Politico, на этой неделе Трамп сообщил своему окружению, что Маск в ближайшие недели отойдет от своей роли в правительстве. По словам источников издания, Трамп по-прежнему доволен Маском и его инициативой в DOGE, но они оба решили, что Маску, основателю Tesla и SpaceX, пора вернуться к бизнесу и взять на себя «вспомогательную роль».

В комментарии Fox News Вэнс подчеркнул, что Маск продолжит помогать администрации Трампа. Вице-президент США заявил, что работа DOGE еще не окончена.

«Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа», - подчеркнул Вэнс.

Трамп допустил возвращение Маска в бизнес по истечении срока работы в DOGE в мае

Politico отмечало, что слухи об уходе Маска из DOGE появились на фоне разочарования некоторых чиновников администрации Трампа и многих внешних союзников непредсказуемостью миллиардера: они якобы все чаще стали рассматривать его как «политическую обузу». Эта динамика стала особенно яркой 1 апреля, когда консервативный судья, которого Маск активно поддерживал, проиграл свою борьбу за место в Верховном суде Висконсина с разницей в десять процентов.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал Politico, что Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и «продолжит время от времени появляться на территории Белого дома».