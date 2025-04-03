В Раде призвали украинцев сопротивляться мобилизации

Гражданам Украины необходимо оказывать силовое сопротивление продолжающейся насильственной мобилизации в стране.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Я призываю людей делать именно так, защищаться друг за друга! Потому что сила и правда у вас, а не у этих паршивых полицаев», — подчеркнул он.

3 апреля украинские СМИ сообщили, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напали на мужчину и начали тащить его к автомобилю, однако в ситуацию вмешались прохожие и «отбили» задержанного.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая в стране система мобилизации основана на «рабовладельческих принципах».

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».