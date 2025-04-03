На Западе удивились одной детали в решении Трампа

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter) обратил внимание на список государств, в отношении которых президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел новые пошлины.

Он, в частности, напомнил, что Европейский союз будет платить 20% пошлины по всем направлениям и 25% на поставки автомобилей в США.

«Украина и Великобритания будут платить 10% и 25% в некоторых случаях. России даже нет в списке», — отметил Боуз.

2 апреля вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждого государства тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, которые ввозят американские товары. По словам хозяина Белого дома, это станет декларацией экономической независимости Соединенных Штатов и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран Европейского союза таможенная пошлина составит 20%.