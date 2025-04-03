Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед журналистами после встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в Будапеште, объяснил почему страна намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

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Об этом он рассказал в четверг, 3 апреля.

— Причина в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля, — цитирует Орбана РИА Новости.

3 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Его визит произошел на фоне действующего с ноября 2024 года ордера Международного уголовного суда на его арест.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто поделился в соцсетях снимком утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве перед запланированными встречами с российскими министрами.

Венгрия выйдет из МУС

15 марта Виктор Орбан выдвинул в отношении Евросоюза список из 12 требований. Также Орбан отметил, что Европа «развалится на глазах», если либералов, находящихся у власти в Брюсселе, не заменят представители патриотических правительств.