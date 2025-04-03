Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия решила выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), так как он превратился в «политический суд». Об этом сообщает Telex.

Ранее в канцелярии Орбана сообщили, что Будапешт начинает процесс выхода из юрисдикции МУС. Объявление было сделано 3 апреля, в день визита в Венгрию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

Комментируя решение Венгрии, Орбан назвал себя «экспертом по МУС». Он подчеркнул, что был премьером, подписавшим документ о присоединении страны к МУС.

По словам Орбана, в последние годы МУС перестал быть беспристрастной инстанцией, превратившись в «политический суд» и «политический инструмент». Демократическое правовое государство «не может участвовать в этом», подчеркнул премьер Венгрии. На совместной конференции с Орбаном Нетаньяху похвалил это решение.

«Вы первое государство, которое вышло из этой гнили <…>, вы продемонстрировали чрезвычайно мужественные действия против антисемитизма», - заявил Нетаньяху.

Венгрия выйдет из МУС

Ранее МУС также выдал ордер в отношении российского президента Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.