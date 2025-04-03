Трамп заявил, что Белому Дому нужны реальные яйца

Президент США Дональд Трамп решил не менять многолетнюю традицию пасхального катания яиц на лужайке Белого дома, несмотря на дефицит этого продукта в стране. Об этом сообщает NBC News.

Традиция катания яиц в Белом доме на Пасху, известная как Egg Roll, существует с 1878 года. Это ежегодное семейное празднование организует администрация президента США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции. Яйца, как правило, окрашивают в яркие цвета.

«Они сказали насчет Пасхи: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете ли вы использовать пластиковые яйца?». Я отвечаю, что мы этого не хотим», - так Трамп ответил на призывы отказаться от настоящих яиц на празднике.

По данным ассоциации производителей яиц American Egg Board, в ходе празднования 21 апреля 2025 года посетителям Белого дома предоставят 30 тысяч яиц для украшения и использования в играх. Отраслевая группа поставляла яйца для этого мероприятия в течение многих лет, полагаясь на пожертвования фермеров по всей стране.

По данным NBC News, в январе многие американские фермы потеряли тысячи кур из-за птичьего гриппа и не смогут внести свой вклад в Egg Roll. Владелица и главный фермер Willowbrook Farms из Мичигана Ванесса Фриас заявила, что Белый дом не должен использовать настоящие яйца в этом году из-за многомесячного дефицита поставок.

«Эти яйца должны попасть в желудки людей, они должны кормить наши семьи здесь, в Соединенных Штатах, а не быть предметом игр», - подчеркнула Фриас.

По данным Министерства сельского хозяйства США, птичий грипп поразил 168 миллионов птиц по всей территории страны с момента начала вспышки в феврале 2022 года. Вспышка привела к дефициту кур, что способствовало росту цен на яйца.

Средняя стоимость дюжины крупных белых яиц в США сейчас составляет три доллара (чуть более 250 рублей). Пятого марта цены достигли исторического максимума в 8,64 доллара (около 730 рублей).

Президент и генеральный директор Egg Board Эмили Метц уточнила, что яйца, используемые для пасхального катания в Белом доме, будут маленького и среднего размера. Они не предназначены для розничной торговли и продуктовых магазинов.