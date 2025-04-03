Давая положительную оценку состоянию национальной безопасности в Беларуси, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 3 апреля по итогам рассмотрения данного вопроса на докладе у президента страны, акцентировал внимание репортеров на том, что важно не только знать, что происходит на континенте, но и понимать, "что нужно делать для того, чтобы противодействовать рискам и вызовам в каждой сфере".

В частности, государственный секретарь прокомментировал действия соседних стран на западном направлении и, в частности, в районе Сувалкского коридора, передают новостные порталы. Речь идет о полосе длиной около ста километров на рубежах между Литвой и Польшей, которая граничит также с Калининградской областью Союзного государства.

В Минске обращают внимание на тот очевидный факт, что власти Польши и прибалтийских государств систематически "милитаризируются, усиливая агрессивную риторику". Буквально недавно, по данным политика, получена информация о том, что в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают в этот район технику. Тем самым, якобы, пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока.

Хотя это, подчеркнул он, настолько смешно сегодня выглядит.