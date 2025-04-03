На прощание с американскими солдатами в Литве приехал президент

Церемония прощания с ушедшими из жизни во время учений в Пабраде американскими солдатами прошла в Вильнюсе.

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Об этом сообщило «Delfi Литва» в Telegram-канале.

«На Кафедральной площади столицы собрались военнослужащие и местные жители, чтобы отдать дань уважения павшим солдатам. Тысячи людей пришли почтить их память», — сообщается в публикации.

Проститься с ушедшими из жизни военными также приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Кортеж с телами солдат остановился на Кафедральной площади (одна из главных площадей в Вильнюсе. — прим. «Ленты.ру»).

Ранее была раскрыта причина пропажи американских военных в Литве. Четверо солдат США ушли из жизни на полигоне в Пабраде, когда пытались эвакуировать машину из болота.