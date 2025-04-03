За падениями бывшего президента США Джо Байдена следил весь мир. Но вот дедушки уже нет на политической сцене, а дело его продолжает жить! Так, на вручении награды за выдающиеся достижения на конференции профсоюза горнодобывающей промышленности и энергетики в Лавдейле, что в долине Хантер, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз эпично рухнул со сцены. Неловкий момент был объяснён странно.

Поднимать австралийского Шалтая-Болтая и приводить его в вертикальное положение пришлось трём помощникам. Они, конечно, пытались сделать всё быстро, дабы скрыть эпичный стыд, но ловкие журналисты успели запечатлеть «минуту славы» Албаниза.

Лидер Австралийской лейбористской партии, как только встал на ноги, широко улыбнулся и поднял обе руки вверх, давая понять ликующей публике, что с ним всё в порядке. И действительно, травм премьер Страны кенгуру, вроде бы, не получил.

Байден упал на ровном месте во время выпускной церемонии академии ВВС США

В последующем интервью телеканалу ABC Newcastle Албаниз попытался заявить, что на самом деле он не падал со сцены:

«Я немного оступился. Я не упал со сцены».

Журналист, правда, попытался заставить премьера посмотреть в глаза правде и откровенно сказал, что всё-таки политик упал. Энтони Албаниз настаивал на своём: «У меня съехала только одна нога. В остальном я был в порядке».

Как пишет британская пресса, это первая серьёзная оплошность премьер-министра в ходе предвыборной кампании, которая, несомненно, будет теперь доминировать в образах нынешней гонки.

На прошлых выборах он ошибся в первый день кампании, когда не смог назвать ставку наличных. Да, понимаем, на публике оно всегда так у тревожных людей… Теперь сторонникам Албаниза придётся как-то ходить с гордо поднятой головой, стараясь отрицать очевидное.

Возможно, столь пристального внимания падение Албаниза не привлекло бы. Со всеми бывает, все мы люди. Но всего за несколько часов до этого на австралийского премьера набросились две кричащие женщины.

В четверг днём ​​премьер-министр выступал в больнице Мейтленда в округе Патерсон в Новом Южном Уэльсе, контролируемом лейбористами, когда на него начали кричать две дамы.

Было слышно, как одна женщина за кадром кричала: «Господин Албаниз, почему ваше правительство одобрило 33 новых проекта по ископаемому топливу шесть раз с тех пор, как вы пришли к власти?».

Затем камеры развернулись и запечатлели женщину, которую уже утаскивали с «места преступления», а она со слезами на глазах продолжала кричать на премьер-министра и указывать на него пальцем: «Господин Албаниз, почему вы одобрили создание 33 новых угольных и газовых компаний? На кону мое будущее! Я хочу оставаться рядом, чтобы растить своих детей».

Как эти смелые особы попали на мероприятие, кажется, тоже ясно. На них были видны репортёрские ленты. Получается, выдавали себя за журналистов, чтобы ближе подобраться к ненавистному Албанизу.

Сам же премьер-министр назвал действия женщины «совершенно неуместными»: «Я думаю, что крики людей в больничной палате больше говорят о них самих, чем о продвижении их дела».