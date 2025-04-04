Норвегия увеличивает помощь Украине в 2025 году почти на $5 млрд

Норвегия увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на $5 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Норвегия увеличивает помощь Украине на 50 миллиардов крон ($4,79 миллиарда) до 85 миллиардов крон ($8,1 миллиарда)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетными направлениями поддержки станут приобретение систем противоракетной обороны (ПВО), снарядов для артиллерии, беспилотные летательные аппараты, а также средства для безопасности на море.

В конце марта стало известно, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников (ISR). Деньги будут выделены из общего фонда помощи Украине. Отмечается, что поставка техники ожидается в течение трех месяцев. Так называемая «коалиция дронов» была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате «Рамштайн».