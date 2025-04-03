Украинцы приезжали в "мародерные" туры в Курскую область

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что грабежами мирного населения в Курской области занимались не только военнослужащие ВСУ, но и простые украинцы из Сумской области.

"Тотальный абсолютно грабеж. В Сумской области продавали туры на грабеж", - приводит портал News.ru слова общественника.

Григорьев отметил, что жители Курской области рассказали, как это осуществлялось.

Жительница Курской области рассказала о случаях мародерства

"Украинцы приезжали на самосвалах, на машинах, на грузовиках, забирали все, что можно", - добавил общественник, подчеркнув, что забирали не только деньги и ценности, но и мебельные стенки, сантехнику, срезали батареи отопления и порой вывозили даже использованное белье.