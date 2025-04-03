Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером рассказал о влиянии принятого в США решения о новых тарифах на европейские страны и их отношения с Вашингтоном. Эксперт допустил, что в дальнейшем в Европе обозначится раскол между сторонниками и противниками нынешней американской администрации.

Ранее администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список. Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не скрывал своего намерения ввести новые тарифы на импортные товары и заранее готовил страны к принятию соответствующего решения.

Американцы просчитывали, как эти тарифы будут воздействовать на США и их торговых партнеров. И несмотря на заявления о том, что тарифы приведут к сложностям, в том числе, и в американской экономике, в Вашингтоне посчитали, что выгод от их введения будет больше, чем сложностей. Кроме того, там смотрят и на долгосрочную перспективу. О наличии расчета в действиях США свидетельствует тот факт, что все тарифы дифференцированные, их размеры варьируются от 10 до 50 %. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Для Евросоюза тариф США составит 20%, а для не входящей в объединение Великобритании – 10%, напомнил специалист.

«При этом реакция Евросоюза на принятие решения о тарифах показала, что там к нему пока не подготовлены. Так, [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила, что в ЕС рассматривается пакет возможных контрмер. Но так говорят, когда ничего конкретного еще сделано не было. Видимо, в Евросоюзе не верили, что президент США Дональд Трамп может принять против него какие-то меры. Там полагали, что все ограничится различного рода заявлениями, и рассчитывали на идеологическую солидарность сторон. В ЕС подчеркивали, что Европа и США едины, что им вместе нужно управлять миром, поэтому между ними должно быть взаимопонимание. Однако слабое место Евросоюза заключается в том, что нынешний состав Еврокомиссии – это, мягко говоря, малокомпетентные люди. Малокомпетентна и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все ее предыдущие инициативы, связанные, к примеру, с «зеленой» экономикой или борьбой с пандемией, проходили в провальном режиме. Поэтому можно предположить, что контрмеры в Европе будут приниматься на скорую руку – также, как там принимались и санкции против России. Они оказались контрпродуктивными и обернулись сложностями для самого Евросоюза», - отметил эксперт.

Некоторые европейские страны заранее «побеспокоились о своих отношениях с США», подчеркнул Оленченко.

«В качестве примера можно назвать такие страны, как Италия, Венгрия и Словакия. Они еще в период предвыборной кампании Трампа занимали сдержанную позицию и не допускали выпадов. Полагаю, теперь они рассчитывают на послабления со стороны США в вопросе применения тарифов. Ведь то, как тарифы будут применяться на практике, это отдельный вопрос», - сказал он.

Если связанная с тарифами правоприменительная практика будет отличаться для разных стран, то это станет «одним из направлений по размежеванию Евросоюза», добавил политолог.

«В Европе есть антиамериканисты, такие как [президент Франции Эммануэль] Макрон или [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, и есть те, кто настроен на контакты с Трампом. Это, к примеру, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони или [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан. Так что одним из подтекстов принятия решения о тарифах является внесение какого-то разброда в Европе. В настоящее время она – под руководством Макрона, фон дер Ляйен и Стармера – пытается противостоять различным действия американской администрации в области экономики, в области урегулирования по Украине, а также по ряду других аспектов. Поэтому я не исключаю, что введение тарифов направлено на размежевание ЕС, на создание не только экономических, но и политических трудностей для Европы», - заключил эксперт.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее пригрозил, что Европа может объединиться с другими странами для ответа на пошлины США.