Госсекретарь США Марко Рубио исключил уступки Москве, противоречащие красным линиям Европейского союза (ЕС) и Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

По словам Каллас, глава Госдепа заверил, что Вашингтон не пойдет на уступки, которые «противоречат интересам и красным линиям Украины и Европы».

Глава евродипломатии также заявила о важности вклада США в НАТО и призвала европейские государства укрепить свою мощь.

Спецпредставитель Путина счел приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Россия якобы надеется на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине со стороны США.