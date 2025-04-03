Президент Финляндии призвал две страны поговорить с Путиным

«Коалиция желающих» по Украине согласилась с тем, что по крайней мере один европейский лидер должен поговорить с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Reuters.

«Франция или Великобритания должны быть теми, кто поговорит с [президентом России Владимиром] Путиным», — призвал он.

Стубб уже рассказывал, что лидеры стран Европейского союза начали обсуждать контакты с Путиным. По его словам, среди европейских лидеров есть согласие о необходимости контактов.

Желание Финляндии восстановить отношения с Россией объяснили

Ранее стало известно, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией. Отмечается, что это возможно не ранее конца 2025 года и в случае, если Евросоюз возобновит дипломатические отношения с Москвой.