Редакторы издания Berliner Zeitung (BZ) назвали главу МИД Германии Анналену Бербок воплощением беспомощности и слабости. Об этом сообщает «Газета.ru».

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — считают авторы.

В качестве доказательства некомпетентности главы МИД журналисты приводят последний визит чиновницы в Киев, где она подтвердила непоколебимую поддержку Украины. Несмотря на громкие обещания, Германия продолжает выглядеть лишь статистом на фоне других, более компетентных игроков.

Анналена Бербок уже не раз попадала в скандалы из-за сомнительных публичных оговорок. Так, на заседании глав МИД стран ОБСЕ она заявила, что население Европы якобы составляет 1,3 миллиарда человек, что почти в два раза больше реальных цифр. А в феврале 2023 года она предлагала российскому президенту Владимиру Путину сменить свой курс на 360 градусов.

Яркие кадры работы Анналены Бербок на посту главы МИД Германии — в галерее «Рамблера».