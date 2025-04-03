Воплощение беспомощности: в СМИ раскритиковали работу Бербок

Александр Котлеткин
Slide 1 of 16
Анналена Бербок с большой кружкой пива во время визита в Баварию
1/13
Анналена Бербок с большой кружкой пива во время визита в Баварию 
© legion-media.ru
Анналена Бербок расплакалась во время дня памяти жертвам нацизма
2/13
Анналена Бербок расплакалась во время дня памяти жертвам нацизма 
© DPA/TACC
Анналена Бербок пьет кокосовый сок во время визита на Фиджи
3/13
Анналена Бербок пьет кокосовый сок во время визита на Фиджи 
© DPA/TACC
Анналена Бербок управляет катером
4/13
Анналена Бербок управляет катером 
© DPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Анналена Бербок боксирует во время визита в Ирак
5/13
Анналена Бербок боксирует во время визита в Ирак 
© DPA/TACC
Анналена Бербок в кабине истребителя во время визита в США
6/13
Анналена Бербок в кабине истребителя во время визита в США 
© Picture alliance/TACC
Анналена Бербок с бокалом джин-тоника во время немецкого конгресса католиков
7/13
Анналена Бербок с бокалом джин-тоника во время немецкого конгресса католиков 
© DPA/TACC
Анналена Бербок на фабрике по ремонту и восстановлению военной техники для Украины
8/13
Анналена Бербок на фабрике по ремонту и восстановлению военной техники для Украины 
© DPA/TACC
Анналена Бербок во время военных учений в Мали
9/13
Анналена Бербок во время военных учений в Мали 
© DPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Анналена Бербок во время визита на Украину в феврале 2022 года
10/13
Анналена Бербок во время визита на Украину в феврале 2022 года 
© DPA/TACC
Анналена Бербок и бывший канцлер Германии Олаф Шольц
11/13
Анналена Бербок и бывший канцлер Германии Олаф Шольц 
© DPA/TACC
Анналена Бербок во время речи
12/13
Анналена Бербок во время речи 
© DPA/TACC
Анналена Бербок во время визита в Эфиопию
13/13
Анналена Бербок во время визита в Эфиопию 
© Picture alliance/TACC

Редакторы издания Berliner Zeitung (BZ) назвали главу МИД Германии Анналену Бербок воплощением беспомощности и слабости. Об этом сообщает «Газета.ru».

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — считают авторы.

В качестве доказательства некомпетентности главы МИД журналисты приводят последний визит чиновницы в Киев, где она подтвердила непоколебимую поддержку Украины. Несмотря на громкие обещания, Германия продолжает выглядеть лишь статистом на фоне других, более компетентных игроков.

Анналена Бербок уже не раз попадала в скандалы из-за сомнительных публичных оговорок. Так, на заседании глав МИД стран ОБСЕ она заявила, что население Европы якобы составляет 1,3 миллиарда человек, что почти в два раза больше реальных цифр. А в феврале 2023 года она предлагала российскому президенту Владимиру Путину сменить свой курс на 360 градусов.

Яркие кадры работы Анналены Бербок на посту главы МИД Германии — в галерее «Рамблера».

В мире
Фото