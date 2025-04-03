Рубио сделал заявление о членстве США в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжат играть активную роль в НАТО, Вашингтон хочет, чтобы альянс стал сильнее. Об этом сообщает ТАСС.

"США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США [Дональд] Трамп не против НАТО, он против НАТО, у которого нет необходимых возможностей", - сказал он.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем.

Отвечая на вопрос о планах Пентагона полностью сосредоточиться на подготовке к возможному крупному конфликту с Китаем, Рютте подчеркнул, что США полностью привержены участию в НАТО.

До этого Рютте поддержал инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта. В частности, он выделил такие предложения, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.