В Германии предупредили о риске начала мировой торговой войны

Введя масштабные импортные пошлины, администрация президента США Дональда Трампа совершила прямую атаку на мировую торговлю. Об этом заявил глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура, его слова приводит ТАСС.

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Резкое повышение таможенных ставок в США, отметил он, затронуло более ста торговых партнеров. Такие масштабы свидетельствуют о риске начала полноценной мировой войны в обозримом будущем, предупредил Яндура. Это противостояние в значительной степени ослабит темпы роста немецкой экономики и окажет негативное воздействие на динамику глобального ВВП.

При таком раскладе одними из главных пострадавших могут оказаться европейские страны. На фоне этого их властям необходимо скооперироваться в решении проблемы. Одним из выходов из кризисной ситуации, считает Яндура, могли бы стать заключения соглашений о свободной торговле между Евросоюзом и третьими странами или блоками.

«Это будет способствовать достижению независимости от США», — заключил руководитель BGA.

Ранее Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрожающего национальной безопасности торгового дисбаланса. В этом он обвинили в том числе европейские страны. Повышение американских пошлин затронуло в общей сложности 185 государств. Базовый тариф составит 10 процентов. Самые же высокие пошлины ввели в отношении товаров из Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46 процентов), Таиланда (36 процентов), Китая (34 процента), Тайваня (32 процента) и ЮАР (30 процентов). России в этом списке не оказалось. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что Соединенные Штаты фактически не торгуют с РФ из-за санкций.