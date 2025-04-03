Обзор иноСМИ: сигнал Китая Западу и сбывшееся «жуткое предсказание Ванги»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп пригрозил Путину. Это не обязательно пустые слова»

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп был «очень зол» после предложения главы России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН. Как заявил Трамп, если урегулировать украинский кризис не удастся по вине России, он введет вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из РФ.

Чешское издание Seznam zprávy отмечает, что угрозы Трампа не обязательно представляют собой пустые слова. Однако политолог Даг Клейн заявил, что одно лишь ужесточение санкций не принесет Трампу желаемого эффекта, если он не увеличит военную помощь Украине. Другой эксперт, исследователь внешней политики США Николас Гвоздев отметил, что отношения между Трампом и Владимиром Зеленским продолжают ухудшаться. Гвоздев напомнил о трудностях вокруг заключения сделки по полезным ископаемым и подчеркнул, что Трамп «не склонен предпринимать принципиальные шаги для помощи Украине».

«Оружие на Украине распродают со складов»

Комик и политический комментатор Брайан Каллен заявил, что военная техника и оборудование, которое западные страны поставляют Украине в качестве военной помощи, быстро распродаются в стране со складов. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на интервью Каллена PBD Podcast.

По словам Каллена, когда самолет с вооружениями и техникой приземляется на Украине, у трапа уже стоят грузовики, готовые увезти ценный груз - но не в зону боевых действий, а в регионы, контролируемые украинскими «авторитетами». Каллен заявил, что оружие и техника отправляются на склады, принадлежащие этим «авторитетам», и затем распродаются. Украинским военным «предоставляется возможность» купить необходимые им вещи, в первую очередь это касается тех, кто успел доказать свою лояльность Владимиру Зеленскому. Каллен утверждает, что узнал об этом от «людей из ЦРУ».

Найденная в Дубае украинка пришла в сознание

Украинка Мария Ковальчук, получившая тяжелые травмы в Дубае при невыясненных обстоятельствах, пришла в сознание и находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на друзей девушки и врачей.

Как отмечает издание, у 20-летней Ковальчук сломан позвоночник и конечности, она остается в больнице. Ее тело было найдено на обочине дороги в Дубае две недели назад. Перед этим девушка «таинственно исчезла» с вечеринки. Пока она не способна рассказать, что именно помнит о случившемся. По словам друзей, пока она не может говорить, и ей предстоит перенести еще две операции. Друзья Ковальчук выразили опасения, что ее взяли в сексуальное рабство, а затем избили и попытались избавиться от нее. Полиция Дубая заявила, что девушка получила травмы в результате падения с высоты на строительной площадке. Из-за случившегося с Ковальчук украинская полиция возбудила уголовное дело о торговле людьми.

«Сбылось ужасающее предсказание Ванги на 2025 год»

Британский таблоид Daily Mail рассказал, что разрушительные землетрясения, прокатившиеся по миру за последнюю неделю, были предсказаны Вангой - женщиной из Болгарии, которой приписывают сверхъестественные способности. Ванга якобы предупреждала, что в 2025 году в разных точках мира произойдут мощные землетрясения, а Европу потрясет разрушительная война.

Как отмечает Daily Mail, до своей смерти в 1996 году Ванга успела предсказать теракт 11 сентября в США, смерть принцессы Дианы и подъем Китая. Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта, подземные толчки магнитудой 7,7 также ощущались в Таиланде и на юго-западе Китая. Жертвами землетрясения стали более трех тысяч человек, около пяти тысяч человек пострадали. Через пять дней в американском штате Невада произошло четыре землетрясения, магнитуда самого сильного из которых достигла 4,0. Daily Mail указывает, что среди других прогнозов Ванги на 2025 год - война европейских держав с Англией, распространение чумы по всему миру и контакт человечества с инопланетянами.

«Навеки друзья и никогда - враги»

Глава МИД Китая Ван И посетил Россию 1 апреля, встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишет Global Times, Ван подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина остаются устойчивыми и стабильными, взаимное политическое доверие стран укрепляется, а практическое сотрудничество - постоянно расширяется.

Глава МИД Китая заверил, что отношения двух стран не будут стагнировать, а дружба Москвы и Пекина выстраивается с расчетом на будущее. Страны «полностью объединили свои усилия» в поддержке памятных мероприятий в честь победы над нацизмом. Ван И подтвердил последовательную позицию Китая по украинскому кризису, подчеркнув, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие достижению мира. Визит Вана в Москву демонстрирует, что динамика отношений РФ и Китая остается стабильной на фоне последних геополитических изменений, заявили опрошенные Global Times эксперты. В ходе визита в Москву Ван И указал на одну из главных особенностей отношений двух стран - принцип «навеки друзья и никогда - враги».