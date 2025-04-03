«Взятку не давал»: Пашинян рассказал, как получил водительские права

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства признался, что получил водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Пашинян обратил внимание на кадровый дефицит во многих сферах. В своей речи он отметил, что многие водители получили свои водительские удостоверения ненадлежащим образом.

«Я привел собственный пример. Естественно, я взятку не давал. Когда я получал, я был известным журналистом. Даже если бы я просил коленопреклоненно, мне бы не дали сдать экзамен», — сказал он.

Премьер добавил, что получил права, даже не дойдя до экзаменационного подразделения. Ему принесли их за 300 метров и сказали: «Уходи отсюда как можно скорее».