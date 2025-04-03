Канцлер Германии назвал пошлины Трампа ударом по мировому порядку

Решение администрации президента США Дональда Трампа о введениии пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Глава ФРГ назвал нынешнюю торговую систему американским достижением, создавшим процветание во всем мире.

«Мы хотим сотрудничества, а не конфронтации, и будем защищать свои интересы. Европа ответит на это решение единым, сильным и соразмерным образом», — предупредил Шольц.

Политик обратил внимание, что Евросоюз является самым сильным внутренним рынком в мире с 450 миллионами потребителей.