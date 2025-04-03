В США объяснили отсутствие новых пошлин для России

Россия не вошла в список стран, в отношении которых были введены новые торговые пошлины, так как санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет портал Axios.

Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составила 20%.

При этом Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи, несмотря на то, что в тарифном списке оказались даже Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом.

«Россия не включена, так как санкции США уже исключают любую значимую торговлю», - пояснила Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Куба, Белоруссия и КНДР также не были включены в список, так как существующие в отношении них пошлины и санкции «и без того слишком высокие».

Напомним, что на этой неделе президент США пригрозил России вторичными пошлинами на нефть в случае срыва мирного урегулирования на Украине. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не хотел бы этого делать.