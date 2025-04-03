В Финляндии прокомментировали новые пошлины США

Новые пошлины США на импорт «вызывают беспокойство». Об этом заявил сегодня на своей странице в соцсети X премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отметив, что в торговой войне нет победителей.

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Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

«Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры», - заявил Орпо.

Он также отметил, что Финляндия поддерживает усилия ЕС.

Трамп ввел пошлины в 20 процентов на товары из ЕС

Ранее мировые лидеры и СМИ предупредили о начале глобальной торговой войны, ее «ужасающих» последствиях и контрмерах, с которыми столкнутся США. А исследователи из Йельского университета подсчитали, что большие тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики могут увеличить годовые расходы домохозяйств в США примерно на две тысячи долларов.