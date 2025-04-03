«Все готово»: Бессент сделал заявление о ресурсной сделке с Украиной

Представители Украины прибудут в Соединенные Штаты в конце этой недели или начале следующей, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава американского минфина Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с бывшей советской республики.

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"Я думаю, что к нам может приехать команда с Украины уже в конце этой недели или в начале следующей. Украинцы, я думаю, наняли адвоката", - поделился подробностями Бессент.

Министр финансов также не стал отрицать, что в течение ближайших двух недель ресурсная сделка с Киевом может быть заключена. По его словам, Соединенные Штаты "больше не хотят терять времени", так как эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта.

"С нашей стороны все готово", - сообщил Бессент, отвечая на комментарий журналистки, что в ближайшие две недели сделку с бывшей советской республикой удастся довести до конца.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по недрам, предложенный США, подразумевает участие американской стороны в управлении всеми полезными ископаемыми на Украине, в том числе нефтью и газом. В нем нет ни единого упоминания о гарантиях безопасности для бывшей советской республики. Проект предполагает, что вклад Соединенных Штатов - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.