В США анонсировали приезд делегации из Украины

В США в течение двух ближайших недель может приехать группа представителей Украины. Как сообщает британское издание The Independent, об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Он напомнил, что Вашингтон передал Киеву готовый документ об экономическом партнерстве. Сейчас он продолжает рассматриваться украинцами.

«Мы надеемся перейти к полномасштабным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе», — сказал американский чиновник.

Напомним, что прошлый вариант сделки по украинским редкоземельным металлам был готов к подписанию, однако оно сорвалось в конце февраля. Тогда Владимир Зеленский устроил перепалку с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. В результате украинского политика попросили удалиться из Белого дома.

Позднее украинские СМИ сообщали, что новый вариант сделки предполагает возврат Киевом всех средств за американскую помощь. Кроме того, документ лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС.