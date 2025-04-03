Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, почему на встрече глав министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю точное число, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Но у Евросоюза есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — попыталась глава евродипломатии ответить на вопрос журналистов о том, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече присутствует меньше половины европейских министров.

1 апреля Каллас заявила, что страны ЕС должны сами решить, готовы ли они направить свои силы на Украину в качестве миротворческого контингента. Кроме того, она призвала усилить давление на Россию посредством санкций.

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В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо отметил, что Каллас стремится начать войну с Россией. По его мнению, антироссийская политика ведет к потенциальному конфликту, а также обходится Евросоюзу в огромные деньги.