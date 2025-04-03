Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику США по украинскому кризису и попытки Вашингтона наладить отношения с Москвой. Об этом экс-министр рассказал украинским СМИ.

По словам Кулебы, если отношения с США не улучшатся, Киеву и его европейским союзникам придется решать, можно ли рассчитывать на Америку «хоть в чем-нибудь». Бывший министр подчеркнул, что Украина не должна ставить вопрос своего выживания.

«Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях «друг или враг». Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку [президенту РФ Владимиру] Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», - сказал экс-министр.

В то же время Кулеба заявил, что ни у ЕС, ни у Киева «не должно быть никаких обид» на Америку, так как США имеют право определять степень своей вовлеченности в мировые события.

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Ранее Кулеба заявил, что США самостоятельно разрушают мир, в котором Вашингтон был лидером. Он подчеркивал, что Украина «чувствует себя брошенной» и «учится жить без Америки». По мнению экс-министра, потеря поддержки США со временем будет ощущаться всё сильнее.